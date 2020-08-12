Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: звільнення і призначення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначивши декількох заступників міністрів. Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook, передає УНН.
"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень", - написав Мокан.
З його слів, уряд вирішив призначити:
- Шевченка Тараса Сергійовича - заступником Міністра культури та інформаційної політики України;
- Клімашевського Анатолія Миколайовича - заступником Міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Каву Олександра Степановича - заступником Міністра фінансів України;
- Драганчука Юрія Олеговича - заступником Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції;
- Ярмистого Максима Миколайовича - на вакантну посаду першого заступника Голови Українського інституту національної пам’яті (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
Урядовці також вирішили звільнити Драганчука Юрія Олеговича - з посади заступника Міністра фінансів України (у зв’язку з переходом на іншу роботу) та погодити кандидатури:
- Фербея Євгенія Миколайовича - заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
- Самойленка Олександра Степановича - заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації.
"Крім того, Кабмін скасував своє рішення від 5 серпня 2020 р. (протокол № 64) щодо внесення Президентові України подання про призначення Міщенка В. П. головою Кіровоградської обласної державної адміністрації", - написав Мокан.
Раніше УНН писав, що Кабінет міністрів України вирішив не підтримувати кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА через конфлікт інтересів, адже він є власником бізнесу.