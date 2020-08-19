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Кабмін сьогодні планує затвердити порядок фінансування виборчих комісій на місцевих виборах

Кабмін сьогодні планує затвердити порядок фінансування виборчих комісій на місцевих виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує затвердити порядок фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів та типову форму договору про навчання у закладі вищої освіти. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний уряду.

Так, уряд на сьогоднішньому засіданні планує розглянути проекти постанов, зокрема, про затвердження порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів, про затвердження порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах, про затвердження Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти.

Також урядовці планують розглянути проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України, зокрема, про схвалення Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами, про затвердження фінансового плану державного підприємства "Гарантований покупець" на 2020 рік, про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених апарату Верховної Ради України на 2020 рік та про затвердження фінансового плану державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на 2020 рік.

Окрім того, на сьогоднішньому засіданні плануються проекти розпорядження уряду щодо утворення Державного університету "Одеська політехніка" та Державного університету інтелектуальних технологій і звʼязку.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.

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