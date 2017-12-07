Кабмін схвалив методику скасування ввізних мит між Україною та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Кабмін затвердив методику скасування ввізних мит в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному порталі КМУ, повідомляє УНН.
“Уряд схвалив проект Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС стосовно доповнення Додатку І-А до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рішення прийняте для забезпечення прозорості та зрозумілості процесу скасування сторонами ставок увізних мит”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що схвалення та оприлюднення методики надасть можливість забезпечити прозорість та зрозумілість процесу скасування ставок увізних мит в рамках Угоди про асоціацію.
Зазначимо, Україна та ЄС домовились про створення зони вільної торгівлі. Відповідно до досягнутих домовленостей кожна сторона має зменшити або скасувати мито на товари відповідно до встановлених графіків. Додатком І-А Угоди встановлені деталізовані графіки скасування ввізного мита щодо кожного з кодів товарної номенклатури.
Нагадаємо, Верховна Рада дозволила до 2023 року імпортувати до України обладнання без сплати ввізного мита.