Кабмин одобрил методику отмены ввозных пошлин между Украиной и ЕС

"Правительство одобрило проект Решения Совета ассоциации между Украиной и ЕС относительно дополнения Приложении I-А к Соглашению об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны. Решение принято для обеспечения прозрачности и понятности процесса отмены сторонами ставок ввозных пошлин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие и обнародование методики позволит обеспечить прозрачность и понятность процесса отмены ставок ввозных пошлин в рамках Соглашения об ассоциации.

Отметим, Украина и ЕС договорились о создании зоны свободной торговли. Согласно достигнутым договоренностям каждая сторона должна уменьшить или отменить пошлину на товары в соответствии с установленными графиками. Приложением I-А Соглашения установлены детализированные графики отмены ввозной пошлины по каждому из кодов товарной номенклатуры.

Напомним, Верховная Рада разрешила к 2023 году импортировать в Украину оборудование без уплаты ввозной пошлины.