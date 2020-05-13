Кабмін ще трохи послабив карантин: за столиками можуть сидіти четверо, гуляти - по вісім людей

“Питання стосується внесення змін в 211-у постанову, а саме: у нас було, що на літніх майданчиках, які ми відкрили, можливо виключно дві особи за столом. Ми цей перелік збільшуємо до чотирьох осіб, але залишаємо відстані 1,5 м між місцями для сидіння. Друге — в нас було виключно літні тераси просто неба”, — заявив на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він також повідомив про рішення дозволити працювати закладам харчування на відкритому повітрі, під тентами, на верандах тощо.

“І додали ще один момент щодо кількості осіб, які можуть пересуватись. В нас було не більше 2 осіб — ми додали не більше ніж 8 осіб”, — зазначив міністр.

Уряд зазначену пропозицію підтримав.

Нагадаємо, в Україні з 11 травня почали послаблювати карантин, утім, в уряді вказали, що він продовжиться і після 22 травня.