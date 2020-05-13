Після 22 травня карантин буде продовжено – Шмигаль

"22 травня - дата, до якої триває карантин, він буде продовжений, але з поступовим переходом до "адаптивної моделі", коли ми будемо і далі пом’якшувати карантинні заходи проти епідемії, але при цьому будемо передавати все більше повноважень на місця, для того, щоб можна було локалізовувати хворобу у місті, де вона виникає", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, влада Чернівецької області вирішила продовжити дію низки обмежень, зважаючи на рівень захворюваності на COVID-19 у регіоні. Зокрема, на роботу суб’єктів господарювання торговельного та побутового обслуговування населення та відвідування дитячих та спортивних майданчиків.