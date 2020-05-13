После 22 мая карантин будет продлен - Шмыгаль

"22 мая - дата, до которой продолжается карантин, он будет продлен, но с постепенным переходом к "адаптивной модели", когда мы будем и дальше смягчать карантинные меры против эпидемии, но при этом будем передавать все больше полномочий на места, для того, чтобы можно было локализовать болезнь в городе, где она возникает", - добавил Шмыгаль.

Напомним, власти Черновицкой области решили продлить действие ряда ограничений, учитывая уровень заболеваемости COVID-19 в регионе. В частности, на работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения и посещение детских и спортивных площадок.