Адаптивний карантин: Буковина вирішила продовжити низку обмежень

"Обласна комісія ТЕБ та НС, врахувавши статистику захворюваності, госпіталізації та кількість летальних випадків від COVID-19 на Буковині, а також рекомендації головного санітарного лікаря області, вирішила продовжити дію обмежень на роботу суб’єктів господарювання торговельного та побутового обслуговування населення; перебування у громадських місцях без масок; проведення масових заходів; відвідування дитячих та спортивних майданчиків; надання стоматологічних послуг", - вказали в ОДА.

Водночас повідомляється, що дозволено відновити роботу:



кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування (лише в режимі доставки або на виніс);



адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;



музеїв.



"Водночас карантин і надалі триватиме у закладах освіти та виховних навчальних закладах. Також продовжено обмеження щодо руху приміських автобусних рейсів та громадського транспорту у Чернівцях", - додали в ОДА.

Окрім того, в держадміністрації нагадали, що особливий режим в’їзду та виїзду у Чернівецькій області продовжує діяти до моменту ухвалення окремого рішення щодо зняття обмежень.

Усі заходи належить здійснювати з дотриманням вимог постанов головного санітарного лікаря України, наголосили в ОДА.

Нагадаємо, з 11 травня в Україні послаблюють карантин.