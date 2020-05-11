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Адаптивный карантин: Буковина решила продлить ряд ограничений

Киев • УНН

 • 22378 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Власти Черновицкой области решили продлить действие ряда ограничений, учитывая уровень заболеваемости на COVID-19 в регионе. В частности, на работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения и посещение детских и спортивных площадок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Адаптивный карантин: Буковина решила продлить ряд ограничений

"Областная комиссия ТЭБ и ЧС, учитывая статистику заболеваемости, госпитализации и количество летальных исходов от COVID-19 на Буковине, а также рекомендации главного санитарного врача области, решила продлить действие ограничений на работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения; пребывание в общественных местах без масок; проведение массовых мероприятий; посещение детских и спортивных площадок; предоставление стоматологических услуг", - указали в ОГА.

В то же время сообщается, что разрешено возобновить работу:

  • кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания (только в режиме доставки или на вынос);
  • адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;
  • музеев.

"Вместе с тем карантин и в дальше будет продолжаться в учебных заведениях и воспитательных учебных заведениях. Также продлены ограничения по движению пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах", - добавили в ОГА.

Кроме того, в госадминистрации напомнили, что особый режим въезда и выезда в Черновицкой области продолжает действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений.

Все мероприятия следует осуществлять с соблюдением требований постановлений главного санитарного врача Украины, отметили в ОГА.

Напомним, с 11 мая в Украине ослабляют карантин.

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