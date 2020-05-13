Кабмин еще немного ослабил карантин: за столиками могут сидеть четверо, гулять - по восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Кабинет минитрив Украины сегодня принял решение о разрешении пребывания за столиками летних площадок до 4 человек и увеличении количества лиц, которые могут вместе передвигаться, до восьми, передает корреспондент УНН.
"Вопрос касается внесения изменений в 211-е постановление, а именно: у нас было, что на летних площадках, которые мы открыли, возможно исключительно два человека за столом. Мы этот перечень увеличиваем до четырех человек, но оставляем расстояние 1,5 м между местами для сидения. Второе - у нас было только летние террасы под открытым небом", - заявил на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.
Он также сообщил о решении позволить работать заведениям питания на открытом воздухе, под тентами, на верандах и тому подобное.
"И добавили еще один момент по количеству лиц, которые могут передвигаться. У нас было не более 2 человек - мы добавили не более 8 человек", - отметил министр.
Правительство указанное предложение поддержало.
Напомним, в Украине с 11 мая начали ослаблять карантин, впрочем, в правительстве указали, что он продлится и после 22 мая.