Кабмін провів ротацію у двох міністерствах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів України призначив двох заступників Міністра охорони здоров’я Ірину Шевченко та Дмитра Луфера. Про це йдеться у розпорядженнях Кабміна від 27 грудня № 1377-р та № 1378-р, передає УНН.
"Призначити Шевченко Ірину Олександрівну заступником Міністра охорони здоров’я України. Призначити Луфера Дмитра Андрійовича заступником Міністра охорони здоров’я України", - сказано у розпорядженнях.
Окрім цього, Кабмін звільнив з посади заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Мєтєлєву Інну.
"Звільнити Мєтєлєву Інну Дмитрівну з посади заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з поданою заявою", - сказано у розпорядженні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Антона Янчука з посади голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.