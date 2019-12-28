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Кабмін провів ротацію у двох міністерствах

Кабмін провів ротацію у двох міністерствах

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів України призначив двох заступників Міністра охорони здоров’я Ірину Шевченко та Дмитра Луфера. Про це йдеться у розпорядженнях Кабміна від 27 грудня № 1377-р та № 1378-р, передає УНН.

"Призначити Шевченко Ірину Олександрівну заступником Міністра охорони здоров’я України. Призначити Луфера Дмитра Андрійовича заступником Міністра охорони здоров’я України", - сказано у розпорядженнях.

Окрім цього, Кабмін звільнив з посади заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Мєтєлєву Інну.

"Звільнити Мєтєлєву Інну Дмитрівну з посади заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з поданою заявою", - сказано у розпорядженні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Антона Янчука з посади голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Українські Національні Новини

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