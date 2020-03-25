Кабмін призначив Любомиру Мандзій новою виконуючою обов'язки міністра освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. За рішенням уряду Любомира Мандзій стала новою тимчасово виконуючою обов'язки міністра освіти і науки України. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду сьогодні, 25 березня 2020 року, передає пресслужба Кабміну, інформує УНН.
"Тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України покладено на Любомиру Мандзій", - йдеться у повідомленні.
Таке рішення прийнято сьогодні, 25 березня, на засіданні Кабміну.
"Це дуже велика відповідальність. У зв’язку з пандемією коронавірусу та всеукраїнським карантином перед міністерством стоїть безліч нагальних викликів та проблем. І найважливіше – ми не маємо часу на повільні рішення: нам потрібно реагувати тут і зараз, вирішити питання закінчення навчального року, проведення вступної кампанії та багато іншого", – відзначила т.в.о. міністра освіти і науки України.
Зазначається, що Любомира Мандзій родом з Львівщини, з вересня минулого року була заступницею міністра освіти і науки України Ганни Новосад.
Як повідомлялося раніше в УНН, уряд на засіданні у середу, 25 березня, затвердив низку кадрових рішень.