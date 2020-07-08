Кабмін підтримав виділення 1,6 млрд грн на капремонт приймальних відділень лікарень

“Міністерство розвитку громад та територій України подає на розгляд Кабінету міністрів України проект постанови “Деякі питання створення приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я в госпітальних округах”... Мова йде про капітальний ремонт і реконструкцію 210 приймальних відділень по всій території нашої держави. Для створення у відповідних закладів приймальних відділень. З метою обладнання приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я, зокрема, в закладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, необхідно виділити кошти з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в обсязі 1,6 млрд грн”, - сказав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у проекті пропонується виділення коштів через субвенцію, що затягне процес до глибокої осені.

“Можливо, протягом доопрацювання з Мінфіном варто відпрацювати бюджетну програму будівництва для того, щоб ми прискорили цей процес і зробили це в найближчий місяць і не пізніше”, - сказав Денис Шмигаль.

Уряд підтримав проект постанови з доопрацюванням в триденний термін.

Нагадаємо, Кабмін підтримав виділення коштів на закупівлю обладнання для районних лікарень.