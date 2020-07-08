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Кабмін підтримав виділення 1,6 млрд грн на капремонт приймальних відділень лікарень

Кабмін підтримав виділення 1,6 млрд грн на капремонт приймальних відділень лікарень

Київ • УНН

 • 14488 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Кабінет міністрів підтримав виділення 1,6 млрд грн на капітальний ремонт і реконструкцію близько 210 приймальних відділень у лікарнях, передає кореспондент УНН.

“Міністерство розвитку громад та територій України подає на розгляд Кабінету міністрів України проект постанови “Деякі питання створення приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я в госпітальних округах”... Мова йде про капітальний ремонт і реконструкцію 210 приймальних відділень по всій території нашої держави. Для створення у відповідних закладів приймальних відділень. З метою обладнання приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я, зокрема, в закладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, необхідно виділити кошти з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в обсязі 1,6 млрд грн”, - сказав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у проекті пропонується виділення коштів через субвенцію, що затягне процес до глибокої осені.

“Можливо, протягом доопрацювання з Мінфіном варто відпрацювати бюджетну програму будівництва для того, щоб ми прискорили цей процес і зробили це в найближчий місяць і не пізніше”, - сказав Денис Шмигаль.

Уряд підтримав проект постанови з доопрацюванням в триденний термін.

Нагадаємо, Кабмін підтримав виділення коштів на закупівлю обладнання для районних лікарень.

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