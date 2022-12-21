Кабмін дозволив Києву погасити 30 млн дол. боргу

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 12768 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 45497 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 87399 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 138575 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 163588 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 338884 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217605 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192959 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 324971 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458929 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112398 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 74225 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 31707 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 32112 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 30980 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 338878 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 324965 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543233 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674467 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694934 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 74225 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112398 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198373 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224457 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217475 перегляди
Актуальне

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Кабмін дозволив Києву погасити 30 млн дол. боргу

Кабмін дозволив Києву погасити 30 млн дол. боргу

Київ • УНН

 • 411948 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Кабінет міністрів звернувся до Національного банку України з клопотанням надати дозвіл Києву на погашення залишку боргу перед іноземним кредитором обсягом 28,77 млн дол. основного боргу та 2,16 млн дол. відсотків. Про це йдеться в урядовій постанові № 1120-р від 9 грудня 2022 року, пише УНН.

Цитата

"Подати клопотання до Національного банку про надання дозволів на проведення Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) валютних операцій, у тому числі з погашення та обслуговування місцевих зовнішніх запозичень", - йдеться у тексті постанови.

Деталі

У Кабміні вказують, що місто Київ у грудні 2022 році повинне остаточно розрахуватися за своїми зовнішніми борговими зобов’язаннями. І що станом на сьогодні за Київською міською радою обліковується борг у сумі 28 768 000 доларів США, що належить до сплати 15 грудня 2022 року. Також додатково оплачуються відсотки за користування зазначеними коштами в сумі 2 157 600 доларів США та комісії за укладення транзакцій (дохід кредитора) в сумі 2000 доларів США.

"Нездійснення цього платежу може призвести до дефолту, додаткових витрат, пов’язаних з реструктуризацією боргу, збільшення видатків на обслуговування боргу та втрати репутації надійного емітента", - зазначили у Кабміні.

Тож, саме з метою погашення та обслуговування місцевого зовнішнього боргу Києва Кабмін і звертається до НБУ щодо надання дозволів на здійснення Київською міською радою. Також уряд просить дозволу оплати проведення рейтингової оцінки Києва. І пояснив, що наявність кредитного рейтингу є обов’язковою умовою під час укладання кредитних договорів.

Доповнення

Йдеться про борг Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$82,563.20
Золото
$3,156.75
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.02