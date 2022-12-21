Кабмин разрешил Киеву погасить 30 млн долл. долга
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Кабинет министров обратился к Национальному банку Украины с ходатайством предоставить разрешение Киеву на погашение остатка долга перед иностранным кредитором в размере 28,77 млн долл. основного долга и 2,16 млн долл. процентов. Об этом говорится в правительственном постановлении № 1120-р от 9 декабря 2022 года, пишет УНН.
Цитата
"Подать ходатайство Национальному банку о предоставлении разрешений на проведение Департаментом финансов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) валютных операций, в том числе по погашению и обслуживанию местных внешних заимствований", - говорится в тексте постановления.
Детали
В Кабмине указывают, что город Киев в декабре 2022 года должен окончательно рассчитаться по своим внешним долговым обязательствам. И что по состоянию на сегодняшний день за Киевским городским советом учитывается долг в сумме 28 768 000 долларов США, что подлежит к уплате 15 декабря 2022 года. Также дополнительно оплачиваются проценты за пользование указанными средствами в сумме 2 157 600 долларов США и комиссия за заключение транзакций (доход кредитора) в сумме 2000 долларов США.
"Неосуществление этого платежа может привести к дефолту, дополнительным расходам, связанным с реструктуризацией долга, увеличению расходов на обслуживание долга и потере репутации надежного эмитента", - отметили в Кабмине.
Поэтому именно с целью погашения и обслуживания местного внешнего долга Киева Кабмин и обращается к НБУ о предоставлении разрешений на осуществление Киевским городским советом. Также правительство просит разрешения оплаты проведения рейтинговой оценки Киева. И объяснило, что наличие кредитного рейтинга является обязательным условием при заключении кредитных договоров.
Дополнение
Речь идет о долге Киевского городского совета по местным внешним заимствованиям, осуществленным в 2005 и 2011 годах.