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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Кабмін чекають скорочення: штат секретаріату хочуть зменшити на 10%

Київ • УНН

 • 17085 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Апарати центральних органів виконавчої влади чекає отримізація. Скорочення не оминуть і Секретаріат Кабміну - граничну чисельність працівників планують зменшити на 10%, передає УНН із посиланням на рішення Уряду. 

Кабмін чекають скорочення: штат секретаріату хочуть зменшити на 10%

Деталі

Сьогодні на черговому засіданні Уряд прийняв постанову “Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України”.

Як повідомили в уряді, цей акт започатковує процедуру оптимізації в апаратах центральних органів виконавчої влади. Зокрема, безпосередньо у Секретаріаті Кабінету Міністрів України конкретизується структура директоратів, які відповідальні за формування політики, та усувається дублювання функцій у підрозділах реалізації політики. Окрім того, додатково, відповідно до актуальних потреб, створюються нові підрозділи з питань санкційної політики, мобілізаційної роботи, внутрішнього аудиту.

Цитата

"Після завершення організаційно-штатних заходів у Секретаріаті Кабінету Міністрів України буде зменшена гранична чисельність працівників орієнтовно на 10%", - йдеться у повідомленні.

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