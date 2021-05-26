Кабмін чекають скорочення: штат секретаріату хочуть зменшити на 10%

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Сьогодні на черговому засіданні Уряд прийняв постанову “Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України”.

Як повідомили в уряді, цей акт започатковує процедуру оптимізації в апаратах центральних органів виконавчої влади. Зокрема, безпосередньо у Секретаріаті Кабінету Міністрів України конкретизується структура директоратів, які відповідальні за формування політики, та усувається дублювання функцій у підрозділах реалізації політики. Окрім того, додатково, відповідно до актуальних потреб, створюються нові підрозділи з питань санкційної політики, мобілізаційної роботи, внутрішнього аудиту.

Цитата

"Після завершення організаційно-штатних заходів у Секретаріаті Кабінету Міністрів України буде зменшена гранична чисельність працівників орієнтовно на 10%", - йдеться у повідомленні.