Ізраїль вразив 68 цілей ХАМАС в секторі Гази

“Армія зруйнувала три військових табори батальйонів ХАМАС в Зейтуні, Хан-Юнісі і Ель-Бурейджі (розташовані на півночі, півдні і в центральній частині сектора), — говориться в комюніке військових. — За останні кілька годин армія діяла з великою силою проти терористичних цілей руху ХАМАС, спочатку були атаковані вісім цілей вогнем танків і літаків, потім винищувачі вразили ще 60 військових об’єктів”. Три військових табори ХАМАС “повністю зруйновані”, додали військові.

В армії вказали, що “удари були нанесені у відповідь на вбивство в п’ятницю ізраїльського військовослужбовця, а також іншу терористичну діяльність руху ХАМАС в районі розподільного огородження”. “ХАМАС продовжує терористичні атаки проти ізраїльських громадян та інфраструктури безпеки, яка їх захищає, порушує суверенітет Ізраїлю і загрожує громадянам Ізраїлю і силам безпеки”, — заявили військові.

“Армія розглядає ці ворожі дії з великою серйозністю, вважає ХАМАС відповідальним за будь-які загрози, джерелом яких є сектор Гази”, — йдеться в комюніке військових.

Як повідомляв УНН, палестинські угруповання погодилися припинити вогонь в Газі.