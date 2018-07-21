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Израиль поразил 68 целей ХАМАС в секторе Газа

Израиль поразил 68 целей ХАМАС в секторе Газа

Киев  •  УНН

 • 12563 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Самолеты и танки Армии обороны Израиля поразили за несколько часов в пятницу и субботу 68 целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на убийство солдата в ходе обстрела израильских военнослужащих группой палестинских радикалов у границы приморского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает УНН.

“Армия разрушила три военных лагеря батальонов ХАМАС в Зейтуне, Хан-Юнисе и Эль-Бурейдже (расположены на севере, юге и в центральной части сектора), — говорится в коммюнике военных. — За последние несколько часов армия действовала с большой силой против террористических целей движения ХАМАС, изначально были атакованы восемь целей огнем танков и самолетов, затем истребители поразили еще 60 военных объектов”. Три военных лагеря ХАМАС “полностью разрушены”, добавили военные.

В армии указали, что “удары были нанесены в ответ на убийство в пятницу израильского военнослужащего, а также другую террористическую деятельность движения ХАМАС в районе разделительного ограждения”. “ХАМАС продолжает террористические атаки против израильских граждан и инфраструктуры безопасности, которая их защищает, нарушает суверенитет Израиля и угрожает гражданам Израиля и силам безопасности”, — заявили военные.

“Армия рассматривает эти враждебные действия с большой серьезностью, считает ХАМАС ответственным за любые угрозы, источником которых является сектор Газа”, — говорится в коммюнике военных.

Как сообщал УНН, палестинские группировки согласились прекратить огонь в Газе.

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