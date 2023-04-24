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Ізраїль переживає найгіршу кризу з моменту свого заснування - президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав суперечку навколо судової реформи "найсерйознішою внутрішньою кризою з моменту заснування держави" 75 років тому, інформує УНН.

Деталі

Водночас, в інтерв'ю ізраїльському новинному сайту ynet, опублікованому в понеділок, він висловив сподівання, що країна зможе вийти з цієї драми сильнішою.

"Судова перебудова, те, що сталося навколо формування цього уряду, коаліційні угоди - все це вибухає одночасно", - сказав Герцог.

За словами Герцога, союзники Ізраїлю із тривогою спостерігають за кризою.

"Світ дивиться на нас, наші вороги святкують, а наші друзі стурбовані. Мене питають, що відбувається".

"Окрім питань, які лякали нас з перших днів сіонізму, питань про баланс між єврейським та демократичним, про місце релігії в нашому житті та обмеження влади, є багато психологічних елементів", — сказав Герцог про нинішню суперечку.

Додамо

Реформа, до якої прагне правий релігійний уряд Беньяміна Нетаньягу, багатьма сприймається як "зміна світового порядку".

Святкування 75-річчя Ізраїлю розпочнеться у вівторок увечері, але воно буде затьмарене розбіжностями щодо планів уряду щодо судової реформи, які противники відкидають як загрозу демократії.

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