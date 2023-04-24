Израиль переживает худший кризис с момента своего основания - президент
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал спор вокруг судебной реформы "самым серьезным внутренним кризисом с момента основания государства" 75 лет назад, информирует УНН.
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В то же время, в интервью израильскому новостному сайту ynet, опубликованном в понедельник, он выразил надежду, что страна сможет выйти из этой драмы более сильной.
"Судебная перестройка, то, что произошло вокруг формирования этого правительства, коалиционные соглашения - все это взрывается одновременно", - сказал Герцог.
По словам Герцога, союзники Израиля с тревогой наблюдают за кризисом.
"Мир смотрит на нас, наши враги празднуют, а наши друзья обеспокоены. Меня спрашивают, что происходит".
"Помимо вопросов, которые пугали нас с первых дней сионизма, вопросов о балансе между еврейским и демократическим, о месте религии в нашей жизни и ограничении власти, есть много психологических элементов", — сказал Герцог о нынешнем споре.
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Реформа, к которой стремится правое религиозное правительство Биньямина Нетаньяху, многими воспринимается как "изменение мирового порядка".
Празднование 75-летия Израиля начнется во вторник вечером, но оно будет омрачено разногласиями относительно планов правительства по судебной реформе, которые противники отвергают как угрозу демократии.