Із Харкова виїхало близько третини населення - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Із Харкова виїхало близько третини жителів. Про це під час телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, пише УНН.
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"За нашими підрахунками, приблизно 30% населення сьогодні залишило місто Харків. Але хочу вам сказати, що останнім часом ми спостерігаємо, що харків'яни повертаються, повертаються і чоловіки, які відвезли свої сім’ї, та вступають у лави територіальної оборони, і повертаються навіть цілі сім’ї, тому що не хочуть житі в іншому місці. Пожили, більш-менш подивилися і повертаються у Харків. Це справжні патріоти - патріоти свого міста і патріоти України", - сказав мер.
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При цьому міський голова розповів про ситуацію з комунальними послугами у місті.
"Ми подаємо воду, подаємо тепло, подаємо навіть гарячу воду у більше ніж тисячу будинків. Але ситуація, звичайно, напружена. Але всі наші комунальні служби працюють, вивезення сміття здійснюємо. тобто Місто живе життям тим, яке сьогодні можливе в цих умовах, в умовах бомбардувань, які не припиняються, в умовах війни", - зазначив Терехов.
Він підтвердив, що постійно виникають проблеми з електропостачанням, через те, що "цілеспрямовано російська армія бомбить наші трансформаторні підстанції" і їх доводиться постійно ремонтувати або проводити перепідключення.