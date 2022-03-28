Из Харькова выехало около трети населения - мэр

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"По нашим подсчетам, примерно 30% населения сегодня покинули город Харьков. Но хочу вам сказать, что в последнее время мы наблюдаем, что харьковчане возвращаются, возвращаются и мужчины, которые увезли свои семьи, и вступают в ряды территориальной обороны, и возвращаются даже целые семьи, потому что не хотят жить в другом месте. Пожили, более-менее посмотрели и возвращаются в Харьков. Это настоящие патриоты - патриоты своего города и патриоты Украины", - сказал мэр.

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При этом городской голова рассказал о ситуации с коммунальными услугами в городе.

"Мы подаем воду, подаем тепло, подаем даже горячую воду в более чем тысячу домов. Но ситуация, конечно, напряженная. Но все наши коммунальные службы работают, вывоз мусора осуществляется. То есть город живет жизнью той, которая сегодня возможна в этих условиях, в условиях не прекращающихся бомбардировок, в условиях войны", - отметил Терехов.

Он подтвердил, что постоянно возникают проблемы с электроснабжением, из-за того, что "целенаправленно рроссийская армия бомбит наши трансформаторные подстанции" и их приходится постоянно ремонтировать или проводить переподключение.