Івченко: ми повинні підтримати європейські санкції проти Білорусі на користь українських товаровиробників

Цитата

“Якщо ми говоримо про санкції, то я скажу, що з точки зору національної безпеки та захисту національного товаровиробника, нам краще їх ввести. Вони більше на сьогодні імпортують до нас, тому ми зможемо отримати максимальну користь і підтримати таким чином нашого вітчизняного товаровиробника. У нас такі ж агрегати — це ж не Кремнієва долина — у нас таке ж залізо. У нас є все — молочка та ж, яку ми можемо робити. Ми такою непрямою підтримкою простимулюємо нашого товаровиробника”, — впевнений Вадим Івченко.

Деталі

Народний депутат переконаний, що Україна в ситуації з Білоруссю повинна діяти синхронно з Європейським Союзом.

“Якщо Європа починає вигравати від цього, зупиняючи комунікації з Білоруссю, залишаючи їх безпосередньо у своїй країні, щоб Лукашенко тільки до Путіна літав, то ми маємо відкрити повітряний простір для її обльоту і заробляти на цьому”, — зауважив Вадим Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, народний депутат від фракції “Батьківщина” і член аграрного комітету Вадим Івченко вважає, що після відкриття ринку землі з 1 липня під загрозою втрати землі опиняться фермери. На його думку, головна проблема полягає в тому, що землю будуть викупати ті, хто має гроші, а фермери таким чином будуть втрачати доступ до землі, яку давно обробляють, адже не матимуть фінансової змоги стати її власником. Тому відкриттю ринку землі мають передувати стратегічні кроки, які збережуть село та підтримають одноосібників, які працюють на землі, зазначив Вадим Івченко.