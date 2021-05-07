Івченко розповів про те, як захистити фермерів-одноосібників напередодні відкриття ринку землі

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"Є певна стратегія, яка має йти попереду прийняття закону (про ринок землі – ред.). Що буде з тими 4 мільйонами людей, які називаються одноосібники? Вони не мають статусу товаровиробника. Ми з вами їмо їхню продукцію, але вона не є сільськогосподарською продукцією. Чи вони будуть тими учасниками ринку, які зможуть щось купити? Ні! Тому що вони не мають ні кредитної історії, вони не зареєстровані як фермери, вони не сплачують податки. Це прості селяни", - зазначив нардеп.

Деталі

Івченко відзначив те, що скуповувати землю, коли 6 мільйонів власників паїв вирішать її продати, будуть саме ті, хто має гроші, бо у фермерів і одноосібників просто немає фінансових ресурсів для цього.

"Жодна країна у світі не відкривала ринок землі, поки не буде побудована чітка фінансова система. Банківська система має працювати безпосередньо на видачу кредитів, особливо маленьким фермерам. Це стратегічне завдання, яке збереже село", - наголосив парламентар.

Доповнення

Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко раніше пояснив, яким чином Україна може повторити з відкриттям ринку землі негативний досвід Латвії та Литви.