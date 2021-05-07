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Ивченко рассказал о том, как защитить фермеров-единоличников накануне открытия рынка земли

Ивченко рассказал о том, как защитить фермеров-единоличников накануне открытия рынка земли

Киев  •  УНН

 • 23912 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Открытию рынка земли должны предшествовать стратегические шаги, которые сохранят село и поддержат единоличников, которые работают на земле. Такое мнение в эфире телеканала Украина 24 высказал член аграрного комитета народный депутат Вадим Ивченко, передает УНН.

Цитата:

"Есть определенная стратегия, которая должна идти впереди принятия закона (о рынке земли - ред.). Что будет с теми 4 миллионами людей, которые называются единоличники? Они не имеют статуса товаропроизводителя. Мы с вами едим их продукцию, но она не является сельскохозяйственной продукцией. Будут ли они теми участниками рынка, которые смогут что-то купить? Нет! Потому что они не имеют ни кредитной истории, они не зарегистрированы как фермеры, они не платят налоги. Это простые селяне", - отметил нардеп.

Детали

Ивченко отметил, что скупать землю, когда 6 миллионов владельцев паев решат ее продать, будут именно те, кто имеет деньги, потому что у фермеров и единоличников просто нет финансовых ресурсов для этого.

"Ни одна страна в мире не открывала рынок земли, пока не будет построена четкая финансовая система. Банковская система должна работать непосредственно на выдачу кредитов, особенно маленьким фермерам. Это стратегическая задача, которая сохранит село", - подчеркнул парламентарий.

Дополнение

Напомним, народный депутат Вадим Ивченко ранее пояснил, каким образом Украина может повторить с открытием рынка земли негативный опыт Латвии и Литвы.

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