Італійський клуб звільнив наставника через небажання піти на зниження зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Італійський ФК "Асколі" в односторонньому порядку розірвав контракт із наставником колективу Роберто Стеллоне, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Причиною звільнення стала відмова спеціаліста вести переговори з керівництвом клубу про зниження зарплати в кризових умовах через пандемію коронавірусу.
Місце головного тренера зайняв наставник молодіжної команди Гільєрме Абаскаль.
Зауважимо, що "Асколі" з 32 очками в 27 турах посідає 15 сходинку італійської Серії В.