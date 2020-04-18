Итальянский клуб уволил наставника из-за нежелания пойти на снижение зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Итальянский ФК "Асколи" в одностороннем порядке разорвал контракт с наставником коллектива Роберто Стеллоне, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Причиной увольнения стал отказ специалиста вести переговоры с руководством клуба о снижении зарплаты в кризисных условиях из-за пандемии коронавируса.
Место главного тренера занял наставник молодежной команды Гильерме Абаскаль.
Заметим, что "Асколи" с 32 очками в 27 турах занимает 15 место итальянской Серии В.