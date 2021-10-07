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Італія знімає обмеження на дозвілля через COVID-19

Італія знімає обмеження на дозвілля через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У четвер Італія збільшила максимально допустиму відвідуваність культурних і спортивних об'єктів, продовжуючи поступове ослаблення обмежень на COVID-19 для тих, хто може пред'явити документи про імунітет від хвороби. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Уряд Італії заявив, що з 11 жовтня кінотеатри, театри та концертні майданчики зможуть заповнити всі свої місця, скасувавши поточний ліміт в 50%.

"Нарешті, всі культурні заходи оживають", - заявив в Twitter міністр культури країни Даріо Франческіні.

Максимальна місткість спортивних стадіонів буде збільшена до 60% з 35% для закритих об'єктів і до 75% з 50% для відкритих майданчиків.

Для дискотек і нічних клубів обмеження будуть трохи суворіші: 50% в приміщенні і 70% на відкритому повітрі.

Однак тільки ті, у кого є так званий "Green Pass" - сертифікат, який показує, чи отримав його власник хоча б одну дозу щеплення, здав негативний результат тесту або нещодавно вилікувався від коронавірусу, - будуть допущені до в'їзду, а маски залишаться обов'язковими.

Доповнення

З моменту початку пандемії коронавірусу в лютому минулого року в Італії зареєстровано понад 131 тисячу смертей, пов'язаних з COVID-19, що є другим за величиною показником в Європі після Великої Британії.

Однак в останні місяці кількість інфекцій, госпіталізацій і смертельних випадків знизилося, через широку кампанію вакцинації.

Близько 75% з 60-мільйонного населення країни отримали хоча б одне щеплення від COVID-19, а 69% повністю вакциновані, що в цілому відповідає показникам інших великих країн Європейського Союзу.

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