Италия снимает ограничения на досуг из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В четверг Италия увеличила максимально допустимую посещаемость культурных и спортивных объектов, продолжая постепенное ослабление ограничений на COVID-19 для тех, кто может предъявить документы об иммунитете от болезни. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Правительство Италии заявило, что с 11 октября кинотеатры, театры и концертные площадки смогут заполнить все свои места, отменив текущий лимит в 50%.
"Наконец-то, все культурные мероприятия оживают", - заявил в Twitter министр культуры страны Дарио Франческини.
Максимальная вместимость спортивных стадионов будет увеличена до 60% с 35% для закрытых объектов и до 75% с 50% для открытых площадок.
Для дискотек и ночных клубов ограничения будут немного более строгими: 50% в помещении и 70% на открытом воздухе.
Однако только те, у кого есть так называемый "Green Pass" - сертификат, который показывает, получил ли его владелец хотя бы одну дозу прививки, сдал отрицательный результат теста или недавно вылечился от коронавируса, - будут допущены к въезду, а маски останутся обязательными.
Дополнение
С момента начала пандемии коронавируса в феврале прошлого года в Италии зарегистрировано более 131 тысячи смертей, связанных с COVID-19, что является вторым по величине показателем в Европе после Великобритании.
Однако в последние месяцы количество инфекций, госпитализаций и смертельных случаев снизилось, через широкую кампанию вакцинации.
Около 75% из шестидесятимиллионного населения страны получили хотя бы одну прививку от COVID-19, а 69% полностью вакцинированы, что в целом соответствует показателям других крупных стран Европейского Союза.