Італія та Сербія здобули другу перемогу на старті ЧС з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Третій день чемпіонату світу з баскетболу у Китаї продовжився рядом матчів першого групового етапу, повідомляє кореспондент УНН.
У ранковому протистоянні групи D італійці не залишили у Фошані шансів Анголі. З самого початку європейський колектив захопив ініціативу і довів гру до переможного завершення – 92:61.
У переможців 17 очок набрав Беллінеллі, 11 + 11 додав Брукс і ще по 11 очок Абасс та Хеккетт.
В іншій грі квартету віце-чемпіони серби розгромили Філіппіни – 126:67. За європейців 20 очок набрав Бьєліца, 17 – Богдановіч, 13 Радуліца.
Таким чином, Італія та Сербія виграли по два матчі і у вирішальному турі першого групового етапу зійдуться в очному протистоянні.
Додамо, що збірна України не зуміла відібратися на планетарну першість.