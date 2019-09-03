Италия и Сербия одержали вторую победу на старте ЧМ по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Третий день чемпионата мира по баскетболу в Китае продолжился рядом матчей первого группового этапа, сообщает корреспондент УНН.
В утреннем противостоянии группы D итальянцы не оставили в Фошани шансов Анголе. С самого начала европейский коллектив захватил инициативу и довел игру до победного конца - 92:61.
У победителей 17 очков набрал Беллинелли, 11+11 добавил Брукс и еще по 11 очков Абасси и Хэккетт.
В другой игре квартета вице-чемпионы сербы разгромили Филиппины - 126: 67. Европейцев 20 очков набрал Бьелица, 17 - Богданович, 13 Радулица.
Таким образом, Италия и Сербия выиграли по два матча и в решающем туре первого группового этапа сойдутся в очном противостоянии.
Добавим, что сборная Украины не сумела отобраться на планетарное первенство.