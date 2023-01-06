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ISW: заявление путина о перемирии – информационная операция

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Заява президента Росії про те, що російські війська припинять вогонь у зв'язку зі святкуванням Різдва, швидше за все, є інформаційною операцією, покликаною завдати шкоди репутації України, пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

ISW: заявление путина о перемирии – информационная операция

Деталі

Припинення вогню вимагає часу для організації та реалізації. 14 грудня прес-секретар путіна Дмитро Пісків заявляв, що Росія не планує припиняти вогонь на православне Різдво, тому заява путіна виглядає ще разючою.

Дата святкування Різдва, зрештою, відома вже багато століть. Якби путін серйозно ставився до припинення вогню з релігійних мотивів, він мав достатньо часу для підготовки, пише ISW.

Оголошення про припинення вогню менш ніж за 24 години до того, як воно має набути чинності, дозволяє припустити, що воно було зроблено з наміром представити українські сили як ті, хто не бажає працювати над досягненням миру і прагнути воювати за будь-яку ціну.

Нагадаємо

Ця інформаційна операція також може підтримати кремлівську риторику про те, що Україна переслідує православних християн та російськомовних - наратив, який путін неодноразово висував як виправдання свого незаконного вторгнення в Україну.

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