Детали

Прекращение огня требует времени для организации и реализации. 14 декабря пресс-секретарь путина дмитрий песков заявлял, что Россия не планирует прекращать огонь на православное Рождество, поэтому заявление путина выглядит еще более поразительным.

Дата празднования Рождества, в конце концов, известна уже много веков. Если бы путин серьезно относился к прекращению огня по религиозным мотивам, у него было достаточно времени для подготовки, пишет ISW.

Объявление о прекращении огня менее чем за 24 часа до того, как оно должно вступить в силу, позволяет предположить, что оно было сделано с намерением представить украинские силы как не желающие работать над достижением мира и стремящиеся воевать любой ценой.

Напомним

Эта информационная операция также может поддержать кремлевскую риторику о том, что Украина преследует православных христиан и русскоязычных - нарратив, который путин неоднократно выдвигал в качестве оправдания своего незаконного вторжения в Украину.