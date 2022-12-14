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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ISW: росія використовує поняття тероризму як правову основу для внутрішніх репресій

ISW: росія використовує поняття тероризму як правову основу для внутрішніх репресій

Київ • УНН

 • 461377 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) наголошує, що росія продовжує використовувати поняття тероризму як правову основу для внутрішніх репресій, передає УНН.

Деталі

ISW пише, що у грудні 2022 року державна дума запропонувала нові поправки до Кримінального кодексу, які прирівнюють диверсії до теракту.

“Федеральна служба безпеки рф перейшла від визначення діяльності ісламістських бойовиків на Кавказі як тероризму до орієнтації тероризму навколо концепції українських “диверсантів”, — пише ISW.

Аналітики додали, що глава фсб олександр бортніков заявив, що у 2022 році в рф спостерігалося зростання “терористичної” активності, яку він пов’язав із СБУ, що нібито працює за підтримки Заходу.

Цитата

“Російська влада використовує війну проти України, щоб виправдати розширення законодавства щодо тероризму під виглядом захисту внутрішньої безпеки. Такі заходи, ймовірно, нададуть російським спецслужбам більшу свободу в придушенні внутрішнього інакомислення”, — пишуть в ISW.

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