ISW: россия использует понятие терроризма как правовую основу для внутренних репрессий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Институт изучения войны (ISW) отмечает, что россия продолжает использовать понятие терроризма как правовую основу для внутренних репрессий, передает УНН.
Детали
ISW пишет, что в декабре 2022 года государственная дума предложила новые поправки к Уголовному кодексу, которые приравнивают диверсии к теракту.
“Федеральная служба безопасности рф перешла от определения деятельности исламистских боевиков на Кавказе как терроризма к ориентации терроризма вокруг концепции украинских “диверсантов”, — пишет ISW.
Аналитики добавили, что глава фсб александр бортников заявил, что в 2022 году в рф наблюдался рост “террористической” активности, которую он связал с СБУ, что якобы работает при поддержки Запада.
Цитата
“Российские власти используют войну против Украины, чтобы оправдать расширение законодательства о терроризме под видом защиты внутренней безопасности. Такие меры, вероятно, предоставят российским спецслужбам большую свободу в подавлении внутреннего инакомыслия”, — пишут в ISW.