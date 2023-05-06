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ISW: росія відмовилась від наступу на Бахмут на користь підготовки до контрнаступу ЗСУ

ISW: росія відмовилась від наступу на Бахмут на користь підготовки до контрнаступу ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У міністерстві оборони росії, ймовірно, змінили пріоритети щодо наступу на Бахмут і тепер готуються до оборони від українського контрнаступу, вважають аналітики Інституту вивчення війни, передає УНН.

Деталі

На думку аналітиків ISW, у Міноборони рф змінили пріоритет наступу на Бахмут на користь підготовки до оборони від українського контрнаступу. І цей крок поставив ЧВК "вагнер" і його власника євгена пригожина у потенційно складне становище.

В Інституті нагадали, що пригожин 4 та 5 травня виклав відеоролики. В одному він заявив, що "вагнер" піде з Бахмута 10 травня, якщо не отримає необхідних боєприпасів. В іншому показав мертвих "вагнерівців" та облаяв міністра оборони росії сергія шойгу і начальника генштабу рф валерія герасимова за відсутність постачання необхідної зброї.

У ISW думають, що гнів пригожина на цих двох відео свідчить про те, що міністерство оборони росії, позбавило Бахмут пріоритету і змістило фокус на інші райони бойових дій, таким чином, це може серйозно знизити здатність "вагнера" діяти ефективно.

"Однак "вагнерівці" не припинили спроб повністю захопити Бахмут, попри обмежений доступ до боєприпасів та інших необхідних матеріалів. До цього, пригожин не демонструє готовності перейти до оборони в межах міста", - йдеться в аналітиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: пригожин заявив, що пвк "вагнер" залишить Бахмут 10 травня

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