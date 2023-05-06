ISW: россия отказалась от наступления на Бахмут в пользу подготовки к контрнаступлению ВСУ

Детали

По мнению аналитиков ISW, в минобороны рф изменили приоритет наступления на Бахмут в пользу подготовки к обороне от украинского контрнаступления. И этот шаг поставил ЧВК "вагнер" и его владельца евгения пригожина в потенциально сложное положение.

В Институте напомнили, что пригожин 4 и 5 мая выложил видеоролики. В одном он заявил, что "вагнер" уйдет из Бахмута 10 мая, если не получит необходимых боеприпасов. В другом показал мертвых "вагнеровцев" и обругал министра обороны россии сергея шойгу и начальника генштаба рф валерия герасимова за отсутствие поставок необходимого оружия.

В ISW думают, что гнев пригожина на этих двух видео свидетельствует о том, что министерство обороны россии, лишило Бахмут приоритета и сместило фокус на другие районы боевых действий, таким образом, это может серьезно снизить способность "вагнера" действовать эффективно.

"Однако "вагнеровцы" не прекратили попыток полностью захватить Бахмут, несмотря на ограниченный доступ к боеприпасам и другим необходимым материалам. К этому, пригожин не демонстрирует готовности перейти к обороне в пределах города", - говорится в аналитике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: пригожин заявил, что пвк "вагнер" покинет бахмут 10 мая