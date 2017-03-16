Історичний центр Львова з висоти пташиного польоту

$41.320.06
44.630.03
ukru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 5158 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 94596 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 159316 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 100829 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 336402 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 170780 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 143063 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195612 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123988 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108005 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 131230 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 41190 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 151643 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 31573 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 76341 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 5246 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 76929 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 94657 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 159372 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 152173 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18685 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 20568 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 31958 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 41557 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 131601 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Історичний центр Львова з висоти пташиного польоту

Київ • УНН

 • 55067 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Середина березня ще не принесла в Україну бажаного тепла. Тож поки пропонуємо насолодитися кадрами найвідоміших пам'яток весняного Львова, які квадрокоптер УНН зняв з висоти.

Історичний центр Львова з висоти пташиного польоту

У кадр потрапили Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької, знаменита Замкова гора із телевізійною вежею, старовинні будиночки XVI-XIX століть із рудими та червоними дахами і вузенькі львівські вулички з музикантами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пам’ятник Т.Шевченку помили у Києві - аерозйомка

Також на відео можна впізнати пам'ятник Т.Шевченку на проспекті Свободи, площу Ринок із Львівською ратушею, яка належить до Світової спадщини ЮНЕСКО, фонтан "Амфітріта" — один із чотирьох водограїв, розміщених на кожному розі центральної площі Ринок.

На відео - і старовинні собори культурної столиці України, які вражають своєю мовчазною величчю. Це греко-католицька церква Пресвятої Євхаристії, яка за свою історію, починаючи з 1407 року, пережила не одну пожежу та перебудову. А ще - Каплиця Кампіанів, усіяна латинськими написами на стінах, серед яких - "Життя коротке", "Душа вічна" та інші. Каплиця є усипальницею роду львівського бургомістра Павла Кампіана з XVI століття.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Мультимедіа
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59