Історичний центр Львова з висоти пташиного польоту
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Середина березня ще не принесла в Україну бажаного тепла. Тож поки пропонуємо насолодитися кадрами найвідоміших пам'яток весняного Львова, які квадрокоптер УНН зняв з висоти.
У кадр потрапили Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької, знаменита Замкова гора із телевізійною вежею, старовинні будиночки XVI-XIX століть із рудими та червоними дахами і вузенькі львівські вулички з музикантами.
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Також на відео можна впізнати пам'ятник Т.Шевченку на проспекті Свободи, площу Ринок із Львівською ратушею, яка належить до Світової спадщини ЮНЕСКО, фонтан "Амфітріта" — один із чотирьох водограїв, розміщених на кожному розі центральної площі Ринок.
На відео - і старовинні собори культурної столиці України, які вражають своєю мовчазною величчю. Це греко-католицька церква Пресвятої Євхаристії, яка за свою історію, починаючи з 1407 року, пережила не одну пожежу та перебудову. А ще - Каплиця Кампіанів, усіяна латинськими написами на стінах, серед яких - "Життя коротке", "Душа вічна" та інші. Каплиця є усипальницею роду львівського бургомістра Павла Кампіана з XVI століття.