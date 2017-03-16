Исторический центр Львова с высоты птичьего полета

В кадр попали Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, знаменитая Замковая гора с телевизионной башней, старинные домики XVI-XIX веков с рыжими и красными крышами и узкие львовские улочки с музыкантами.

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Также на видео можно узнать памятник Т.Шевченко на проспекте Свободы, площадь Рынок с Львовской ратушей, которая относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО, фонтан "Амфитрита" - один из четырех фонтанов, расположенных на каждом углу центральной площади Рынок.

На видео - и старинные соборы культурной столицы Украины, которые поражают своим молчаливым величием. Это греко-католическая церковь Пресвятой Евхаристии, которая за свою историю, начиная с 1407, пережила не один пожар и перестройку. А еще - Часовня Кампианов, усеянная латинскими надписями на стенах, среди которых - "Жизнь коротка", "Душа вечна" и другие. Часовня является усыпальницей рода львовского бургомистра Павла Кампиана с XVI века.