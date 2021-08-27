Історичний снігопад: у пустелі Атакама випав сніг

Деталі

На знімках, зроблених в цьому районі, було видно вкриті льодом автомобілі і дітей, які граються в снігу, що подекуди сягав 15 см у висоту, у регіоні, де щорічно випадає всього кілька міліметрів дощу.

Періодичні снігопади стаються в пустелі Атакама приблизно кожні чотири роки - у червні і липні, що робить сніг в серпні рідкісним явищем.

Довідка

Пустеля Атакама вважається найсухішою пустелею в світі, де в середньому випадає від 12 до 16 міліметрів опадів в рік.