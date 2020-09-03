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Іспанський суд зобов'язав родину диктатора Франко повернути державі маєток

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Суд першої інстанції провінції Ла-Корунья ухвалив, що сім’я іспанського диктатора Франсіско Франко (1892-1975) повинна повернути державі маєток Пасо-де-Мейрас в автономному співтоваристві Галісія, який належав йому. Рішення суду опубліковано в середу на сайті Генеральної ради судової влади Іспанії, передає УНН з посиланням на El Pais.

Іспанський суд зобов'язав родину диктатора Франко повернути державі маєток

Суд визнав недійсним “пожертвування” маєтку колишньому диктатору в 1938 році, так як тоді не були дотримані необхідні юридичні вимоги. Відзначається, що нерухомість була передана в дар главі держави, а не особисто Франко. Суд також визнав фіктивної угоду 1941 року про передачу резиденції у власність екс-правителя Іспанії. Рішення суду може бути оскаржене в провінційному суді Ла-Коруньї.

Родині Франко також було відмовлено у виплаті компенсації за догляд за нерухомістю. При цьому суд вказав на той факт, що держава виділяла гроші на утримання маєтку в той час, коли він служило літньою резиденцією диктатора.

Будівництво Пасо-де-Мейрас почалося в 1893 році. Маєток з’явився на місці зруйнованої під час вторгнення Наполеона в Іспанію в 1809 році фортеці, збудованої ще в XIV столітті. У 2008 році місцева влада визнала Пасо-де-Мейрас об’єктом культурної спадщини. Такий статус означав, що маєток має бути відкрито для відвідування громадян не менше чотирьох днів на місяць. Власники маєтку не завжди виконували цю умову, за що були оштрафовані місцевою владою в 2017 році. У лютому 2018 року спадкоємці Франко виставили маєток на продаж. Влітку 2019 року державна адвокатура Іспанії ініціювала судовий позов проти них.

Франсиско Франко очолював Іспанію з 1939 по 1975 рік. Він був одним з організаторів військового перевороту 1936 року, який і привів до громадянської війни в країні, яка тривала до 1939 року. Після перемоги над республіканцями Франко встановив в Іспанії правий авторитарний режим. У 1947 році він проголосив Іспанію королівством, при цьому встановлення королівської влади було відкладено до його відходу з політики.

Франко помер в 1975 році у віці 82 років від серцевого нападу, був похований в монументальному комплексі “Долина полеглих” під Мадридом. Звідти 24 жовтня 2019 року його останки були перенесені на цвинтар Мінгоррубіо.

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