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Іспанський клуб став суперником "Зорі" в раунді плей-офф Ліги Європи

Іспанський клуб став суперником "Зорі" в раунді плей-офф Ліги Європи

Київ • УНН

 • 7710 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. За підсумком протистояння в Барселоні визначився майбутній опонент луганської "Зорі" в раунді плей-офф Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт українського клубу.

Після першого матчу "Люцерна" і "Еспаньола", суперником "Зорі" в раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи ставав каталонський клуб. У матчі-відповіді, що проходила в Барселоні, підопічні Давида Гальєго все з тим же рахунком 3:0 знову були сильнішими за "Люцерн".

Всі м'ячі були забиті ще в першому таймі. Спочатку відзначився китайський легіонер Ву, а до перерви остаточний рахунок встановив дубль Віктора Кампусано.

Додамо, що перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудеться 22 серпня о Барселоні на стадіоні "Корнелья-Ель Прат".

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