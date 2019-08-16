Іспанський клуб став суперником "Зорі" в раунді плей-офф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. За підсумком протистояння в Барселоні визначився майбутній опонент луганської "Зорі" в раунді плей-офф Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт українського клубу.
Після першого матчу "Люцерна" і "Еспаньола", суперником "Зорі" в раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи ставав каталонський клуб. У матчі-відповіді, що проходила в Барселоні, підопічні Давида Гальєго все з тим же рахунком 3:0 знову були сильнішими за "Люцерн".
Всі м'ячі були забиті ще в першому таймі. Спочатку відзначився китайський легіонер Ву, а до перерви остаточний рахунок встановив дубль Віктора Кампусано.
Додамо, що перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудеться 22 серпня о Барселоні на стадіоні "Корнелья-Ель Прат".