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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45216 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119471 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130153 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121305 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125394 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128202 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152916 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Испанский клуб стал соперником "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. По итогам противостояния в Барселоне определился будущий оппонент луганской "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского клуба.

После первого матча "Люцерна" и "Эспаньола", соперником "Зари" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы становился каталонский клуб. В ответном матче, проходившей в Барселоне, подопечные Давида Гальего все с тем же счетом 3:0 снова были сильнее "Люцерн".

Все мячи были забиты еще в первом тайме. Сначала отличился китайский легионер Ву, а до перерыва окончательный счет установил дубль Виктора Кампусано.

Добавим, что первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоится 22 августа в Барселоне на стадионе "Корнелья-Эль Прат".

Украинские Национальные Новости

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