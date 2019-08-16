Испанский клуб стал соперником "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы

После первого матча "Люцерна" и "Эспаньола", соперником "Зари" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы становился каталонский клуб. В ответном матче, проходившей в Барселоне, подопечные Давида Гальего все с тем же счетом 3:0 снова были сильнее "Люцерн".

Все мячи были забиты еще в первом тайме. Сначала отличился китайский легионер Ву, а до перерыва окончательный счет установил дубль Виктора Кампусано.

Добавим, что первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоится 22 августа в Барселоне на стадионе "Корнелья-Эль Прат".