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Іспанія завтра оголосить про нову військову допомогу Україні

Іспанія завтра оголосить про нову військову допомогу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес 21 квітня оголосить про нову військову допомогу Україні. Зокрема, очікується постачання засобів повітряної та військово-морської оборони. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони Іспанії.

Міністр оборони Маргарита Роблес завтра візьме участь в одинадцятій зустрічі на рівні міністрів Контактної групи з оборони України, відомої як «Рамштайна».

Цитата

«Під час завтрашньої зустрічі міністр Роблес підтвердить безперервність підтримки з боку Іспанії, повторить заходи гуманітарної та медичної допомоги, які продовжує пропонувати Міністерство оборони, і оголосить про відправлення в найближчому майбутньому нових матеріальних засобів, призначених для задоволення пріоритетних потреб, озвучених міністром Резніковим під час свого візиту в Мадрид 12 квітня», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нові поставки спрямовані на посилення Збройних Сил України в таких галузях, як мобільність, бронювання та захист сухопутних військ, протиповітряна оборона, а також морська і десантна проєкція.

«Останнє вважається ключовим для забезпечення морського «зеленого» маршруту, що дозволяє виробляти вихід українського зерна через Чорне море…», - наголошується в повідомленні.

Крім того, до важливої гуманітарної, логістичної та матеріальної підтримки, що надається Іспанією, додається навчальна робота українських військових, що проводиться в Навчально-координаційному центрі Толедо, де кількість солдатів, навчених іспанськими збройними силами, наразі складає майже 1200 осіб.

«Очікується, що цього року їхня загальна кількість становитиме щонайменше 2000 осіб. Крім збільшення кількості кадрів, що навчаються, слід виділити постійне розширення спеціалізованих областей навчання», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Шість танків Leopard 2, які Іспанія пообіцяла передати Україні, прибули в порт Сантандер у північній частині країни. Танки будуть готові до відправки на лінію фронту в Україні до кінця квітня.

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