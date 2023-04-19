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Испания начала передачу танков Leopard 2 Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Шесть танков Leopard 2, которые Испания пообещала передать Украине, прибыли в порт Сантандер в северной части страны. Танки будут готовы к отправке на линию фронта в Украине к концу апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Цитата

«Шесть танков Leopard 2, которые Испания передает Киеву, прибыли в порт Сантандер в северной части страны», - говориться в сообщении.

На кадрах, опубликованных испанскими СМИ, видно видео с шестью танками в городе. Согласно видео, записанному в понедельник, ожидается, что танки вместе с другой бронетехникой, предоставленной Испанией, будут готовы к отправке на линию фронта в Украине к концу месяца.

Дополнение

Министр обороны Испании заявлял, что первые шесть танков Leopard 2A4 прибудут в Украину в конце апреля, также Испания пришлет 20 бронетранспортеров.

Канада уже передала Украине восемь танков в рамках военной помощи.

Spanish Leopard 2A4 tanks and M113 APCs reached the port of Santander in Spain. Destination Ukraine. pic.twitter.com/Yv22VYZh9b

— NOËL (@NOELreports) April 19, 2023

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