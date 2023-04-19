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Іспанія розпочала передачу танків Leopard 2 Україні

Іспанія розпочала передачу танків Leopard 2 Україні

Київ • УНН

 • 474683 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Шість танків Leopard 2, які Іспанія пообіцяла передати Україні, прибули в порт Сантандер у північній частині країни. Танки будуть готові до відправки на лінію фронту в Україні до кінця квітня. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

Цитата

«Шість танків Leopard 2, які Іспанія передає Києву, прибули в порт Сантандер у північній частині країни», - йдеться в повідомленні.

На кадрах, опублікованих іспанськими ЗМІ, видно відео з шістьма танками в місті. Згідно з відео, записаним у понеділок, очікується, що танки разом з іншою бронетехнікою, наданою Іспанією, будуть готові до відправки на лінію фронту в Україні до кінця місяця.

Доповнення

Міністр оборони Іспанії заявляв, що перші шість танків Leopard 2A4 прибудуть в Україну наприкінці квітня, також Іспанія надішле 20 бронетранспортерів.

Канада вже передала Україні вісім танків у рамках військової допомоги.

Spanish Leopard 2A4 tanks and M113 APCs reached the port of Santander in Spain. Destination Ukraine. pic.twitter.com/Yv22VYZh9b

— NOËL (@NOELreports) April 19, 2023

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