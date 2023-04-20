Испания завтра объявит о новой военной помощи Украине

Министр обороны Маргарита Роблес завтра примет участие в одиннадцатой встрече на уровне министров Контактной группы по обороне Украины, известной как «Рамштайна».

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«Во время завтрашней встречи министр Роблес подтвердит непрерывность поддержки со стороны Испании, повторит меры гуманитарной и медицинской помощи, которые продолжает предлагать Министерство обороны, и объявит об отправке в ближайшем будущем новых материальных средств, предназначенных для удовлетворения приоритетных потребностей, озвученных министром Резниковым во время своего визита в Мадрид 12 апреля», - говориться в сообщении.

Сообщается, что новые поставки направлены на усиление Вооруженных Сил Украины в таких областях, как мобильность, бронирование и защита сухопутных войск, противовоздушная оборона, а также морская и десантная проекция.

«Последнее считается ключевым для обеспечения морского «зеленого» маршрута, позволяющего производить выход украинского зерна через Черное море…», - отмечается в сообщении.

Кроме того, к важной гуманитарной, логистической и материальной поддержке, оказываемой Испанией, добавляется учебная работа украинских военных, которая проводится в Учебно-координационном центре Толедо, где количество солдат, обученных испанскими вооруженными силами, в настоящее время составляет почти 1200 человек.

«Ожидается, что в этом году их общее число составит не менее 2000 человек. Помимо увеличения числа обучаемых кадров, следует выделить постоянное расширение специализированных областей обучения», - говориться в сообщении.

Дополнение

Шесть танков Leopard 2, которые Испания пообещала передать Украине, прибыли в порт Сантандер в северной части страны. Танки будут готовы к отправке на линию фронта в Украине к концу апреля.