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Актуальне
Іспанія передала Україні дві медичні бронемашини

Іспанія передала Україні дві медичні бронемашини

Київ • УНН

 • 30811 перегляди

Іспанія передала Києву два броньовані медичні автомобілі як гуманітарну допомогу. Бронемашини адаптували під медичні потреби перед відправленням в Україну.

Іспанія передала Україні два броньовані автомобілі для надання медичної допомоги та евакуації пацієнтів. Про це повідомляє Іспанське агентство з міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID), передає УНН. 

Деталі 

У відомстві пояснили, що машини передають у відповідь на запит Міністерства охорони здоров'я України до Європейського Союзу в рамках Європейського механізму цивільного захисту.

Ці бронеавтомобілі повинні використовувать виключно в гуманітарних цілях для евакуації пацієнтів та медичної допомоги.

За словами глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, бронемашини адаптували під медичні потреби перед відправленням в Україну.

Шольц закликав Європу збільшити військову підтримку України 08.01.24, 19:28 • 28452 перегляди

Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи так довго, як це буде необхідно

 - підкреслив Альбарес.

Доповнення 

В AECID підкреслили, що обсяг іспанської гуманітарної допомоги для України за останні два роки перевищив 46 мільйонів євро. Це найбільший для Мадрида обсяг реагування на надзвичайну ситуацію для однієї країни.

Нагадаємо

Іспанія у січні 2024 року відправить групу своїх військових разом із технікою до Словаччини. До озброєння іспанської групи військовослужбовців, зокрема, входитимуть танки Leopard і гелікоптери.

Володимир Омельченко

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