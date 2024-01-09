Испания передала Украине две медицинские бронемашины

Испания передала Украине два бронированных автомобиля для оказания медицинской помощи и эвакуации пациентов. Об этом сообщает Испанское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (AECID), передает УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что машины передают в ответ на запрос Министерства здравоохранения Украины в Европейский Союз в рамках Европейского механизма гражданской защиты.

Эти бронеавтомобили должны использоваться исключительно в гуманитарных целях для эвакуации пациентов и медицинской помощи.

По словам главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, бронемашины адаптировали под медицинские нужды перед отправкой в Украину.

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Испания будет продолжать поддерживать Украину в ее защите мира и свободы так долго, как это будет необходимо - подчеркнул Альбарес.

Дополнение

В AECID подчеркнули, что объем испанской гуманитарной помощи для Украины за последние два года превысил 46 миллионов евро. Это самый большой для Мадрида объем реагирования на чрезвычайную ситуацию для одной страны.

Напомним,

Испания в январе 2024 года отправит группу своих военных вместе с техникой в Словакию. В вооружение испанской группы военнослужащих, в частности, будут входить танки Leopard и вертолеты.