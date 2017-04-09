"Ісламська держава" взяла відповідальність за напади на церкви в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напади на церкви в Єгипті. Про це з посиланням на Amaq повідомляє AFP, передає УНН.
Повідомляється, що угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напади на церкви в Єгипті.
Нагадаємо, щонайменше 11 осiб загинуло внаслідок вибуху в єгипетському місті Александрія.
Як повідомляв УНН, в Коптському православному соборі в Єгипті стався вибух.