"Ісламська держава" взяла відповідальність за напади на церкви в Єгипті

Повідомляється, що угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напади на церкви в Єгипті.

Нагадаємо, щонайменше 11 осiб загинуло внаслідок вибуху в єгипетському місті Александрія.

Як повідомляв УНН, в Коптському православному соборі в Єгипті стався вибух.